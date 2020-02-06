Antalyaspor kupada Sivasspor'u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinde en dikkat çekenlerden birisi ise Sivasspor ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek. Ligde bambaşka konumlarda bulunan ve son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takımın karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Rizespor ile berabere kalan, Gaziantep’ten fark yiyen Yiğidolar, deplasmanda iyi bir skor elde ederek avantaj elde etmenin peşinde.
Moral bulmayı hedefliyorlar Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi ise Kırmızı- Beyazlılar karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
Saat 20.30’da gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Zorlu mücadelede ilk düdüğü Yaşar Kemal Uğurlu çalarken yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam ile Ramazan Keleş yapacak.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Salih, Charles, Ersan Adem, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo
Sivasspor: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Tamer Tuna'nın gelmesiyle çıkışa geçen Antalyaspor, taraftarı önünde avantajlı skoru almanın peşinde olacak. Sezonun flaş takımı Sivasspor ise evinde moralli dönmek istiyor.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
Galatasaray’da sakatlığını atlatan Radamel Falcao koşulara başladı.