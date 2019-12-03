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Antalyaspor kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Antalyaspor kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Süper Lig'de son 6 hafta galibiyet alamayan Antalyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçları kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehire'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor. Ligde son 6 maçta üç puan kazanamayan kırmızı beyazlılar kötü gidişe durdurmayı istiyor. Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bülent Korkmaz ile yolları ayıran kırmızı beyazlılarda yeni teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e ise 2-0 yenildi.

Antalyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar maçı kazanarak ligde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.


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