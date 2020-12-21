Antalyaspor haftanın kapanışını 3 puanla yaptı

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Nihat Özdemir: 'Maç ertelememiz söz konusu değil' Nihat Özdemir: 'Maç ertelememiz söz konusu değil' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.

VAR maça damga vurdu, Antalyaspor galibiyete uçtu VAR maça damga vurdu, Antalyaspor galibiyete uçtu Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken, Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi.

Sivasspor 7 maç sonra galibiyeti hatırladı Sivasspor 7 maç sonra galibiyeti hatırladı Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.

Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında hükmen mağlubiyet kuralını uygulama kararı aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.