Antalyaspor galibiyeti unuttu

Lige iyi giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yine sahasındaki 3. hafta Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 4 haftada 3 puana hasret kaldı. 4. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan güney ekibi, sahasındaki maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olunmasının ardından, yönetim Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrılığına gitti. Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılarda, sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncular da büyük sorun oluşturdu.
Ligde 8 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktör belirsizliğinin yanı sıra, sakat ve cezalılara rağmen Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.
Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.