Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına el sıkıştı

Süper Lig’de 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmıştı.
Bir süredir arayışlarını sürdüren ve Abdullah Avcı ile de masaya oturan Akdeniz ekibi, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, her konuda anlaşmaya vardıkları Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
İLK İDMANINA BUGÜN ÇIKACAK
Süğlün, teknik direktör Yanal'ın, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına bugün çıkacağını bildirdi.
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