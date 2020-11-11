Antalyaspor, Ersun Yanal ile 2,5 yıllığına el sıkıştı

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig’de 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmıştı.



Bir süredir arayışlarını sürdüren ve Abdullah Avcı ile de masaya oturan Akdeniz ekibi, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Ersun Yanal ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.