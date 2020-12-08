  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 16:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

Paylaş

AA

Fraport TAV Antalyaspor, markalaşma ve kurumsallaşma adına önemli bir adım daha atıyor. Kırmızı beyazlı renklere gönül veren taraftarların sıklıkla talep ettiği Antalyaspor Dergisi, kulübün resmi yayın organlarından biri olarak yayın hayatına başlıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Pozitif Kurumsal iş ortaklığı ile yapılan çalışmada son aşamaya gelindi. Antalyaspor Dergisi, 2021 yılının Ocak ayından itibaren her ayın ilk günü yayımlanacak ve abonelerine ulaştırılarak raflardaki yerini alacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un resmi yayın organı olacak "Antalyaspor Dergisi" yakında taraftarla buluşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmasında son aşamaya gelinen Antalyaspor Dergisi, 2021'in Ocak ayından itibaren her ayın ilk günü yayımlanacak.

Abonelerine ulaştırılacak ve raflardaki yerini alacak olan kulüp dergisinde çeşitli branşlarından haberlere, kulüp tarihinin unutulmaz anıları ile geçmişten bugüne efsane isimlerle söyleşilere yer verilecek.

Antalyaspor Dergisi Çağrı Merkezi’nin telefon numarasının "0242 9550707" olarak belirlendiği ve dergiye abone olmak isteyenlerin aynı numarayı arayabileceği belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Son dakika: Ali Koç, Mesut Özil'i açıkladı
Son dakika: Ali Koç, Mesut Özil'i açıkladı

Son dakika: Ali Koç, Mesut Özil'i açıkladı

Hem G.Saray hem milli takım! Teklif var!
Hem G.Saray hem milli takım! Teklif var!

Hem G.Saray hem milli takım! Teklif var!

'Duyum aldım, yüzde 90 bitti' dedi ve Fener'in 3 transferini açıkladı
'Duyum aldım, yüzde 90 bitti' dedi ve Fener'in 3 transferini açıkladı

'Duyum aldım, yüzde 90 bitti' dedi ve Fener'in 3 transferini açıkladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş...
Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş...

Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş...

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.

Mesut Özil'in yeni takımı belli oluyor
Mesut Özil'in yeni takımı belli oluyor

Mesut Özil'in yeni takımı belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi Türk takımlarıyla anılsa da, en ciddi teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun
Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun

Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi
Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi

Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi

Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.

Dönse de bitti, bileti kesildi
Dönse de bitti, bileti kesildi

Dönse de bitti, bileti kesildi

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.

Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!
Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!

Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!

Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.