Antalyaspor, Brezilya'da mahsur kalan Charles'ı geri getirmek için çalışma başlattı

En son Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat'ta Antalya Stadı'nda oynanan, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Charles Fernando Basilio da Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak istedi.
Bunun üzerine kulübünden izin alıp uçakla iki günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezilya'ya giden 35 yaşındaki ön libero orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açıdan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanmaya başlanan karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.
Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart'ta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı ve 26. haftada 16 Mart'ta Demir Grup Sivasspor'a karşı 1-0 kazandığı maçın kadrosunda yer alamadı.
Antalyaspor Kulübü, oyuncusu Charles'in Antalya'ya dönebilmesi için harekete geçti.
Bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip bir gol pası veren ve şu an ülkesinde bireysel antrenman programlarını uygulayan Charles, bugünkü şartlarda Türkiye'ye gelebilmesi durumunda, yurt dışından gelenler için uygulanan "14 gün kuralı" çerçevesinde karantina süreciyle karşı karşıya kalacak.
- Süğlün: "Kısa süre içerisinde netleşeceğini tahmin ediyoruz"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Charles'in Antalya'ya gelebilmesi için uçuş durumuyla ilgili sıkıntıyla karşılaştıklarını söyledi.
Bu durumu aşmak için uğraştıklarını aktaran Süğlün, "Charles Türkiye'ye geldikten sonra iki hafta karantina süresi var. Onu Antalya'da sağlamayı planlıyoruz ama daha netleşmedi. Kısa süre içerisinde netleşeceğini tahmin ediyoruz. Charles'i Antalya'ya getireceğiz." şeklinde konuştu.
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