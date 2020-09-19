  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 01:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Paylaş

AA

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını bekledi.

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine takım otobüsüyle havalimanına geçti.

Sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Serdar Gürler ile forvet Drole'nin kafilede yer almadığı öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, havalimanına girerken yaptığı açıklamada, sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını ifade etti.

Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor
Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor

Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor

Josef transferi mahkemeye taşınıyor
Josef transferi mahkemeye taşınıyor

Josef transferi mahkemeye taşınıyor

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'
'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.

Malatya'da puanlar paylaşıldı: 1-1
Malatya'da puanlar paylaşıldı: 1-1

Malatya'da puanlar paylaşıldı: 1-1

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

Tolgay Arslan resmen Udinese'de
Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.