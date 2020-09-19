Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını bekledi.
Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine takım otobüsüyle havalimanına geçti.
Sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Serdar Gürler ile forvet Drole'nin kafilede yer almadığı öğrenildi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, havalimanına girerken yaptığı açıklamada, sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını ifade etti.
Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.