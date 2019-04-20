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Antalyaspor, Akhisarspor'u ateşe attı

Antalyaspor, Akhisarspor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

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Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 40. dakikalarda Mevlüt Erdinç ile geldi. Akhisarspor'un tek sayısını 58. dakikada Helder Barbosa kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 41 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligin dibindeki Akhisarspor ise son 5 maçta 4. yenilgisini alarak 24 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evidne BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

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