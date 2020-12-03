Antalyaspor 3 pozisyon için 'kural hatası' başvurusu yaptı

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Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar! Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.

Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti 2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.