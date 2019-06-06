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06 Haziran 2019 Perşembe 16:33 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:03

Anlaşma tamam! Para ve Larin

Anlaşma tamam! Para ve Larin

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'den Yasin Öztekin'in transferine yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Yasin Öztekin transferine onay vermesi üzerine harekete geçildi.

Siyah - beyazlı yönetimin 32 yaşındaki yıldız için Göztepe'ye Larin'in yanı sıra bir miktar para teklif etti.

İzmir ekibinin ise Larin'le birlikte Orkan Çınar'ı da istediği belirtildi.

Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe ile toplamda 30 maça çıkıp, 8 gol, 3 asist yaparken Cyle Larin, 22 maça çıktı 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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