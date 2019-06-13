Anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'a ödenecek bonservis ücreti

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Geçen sezon Seri B’de 66 puan toplayarak ligi 2. Tamamlayan ve bu sezon Serie A’ya çıkmaya hak kazanan Lecce’nin Burak Yılmaz transferini bitirdiği öğrenildi. Fabio Liverani ile kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan Lecce yönetiminin Burak Yılmaz’ın liderliğini üstleneceği bir takım yaratma peşinde olduğu belirtilirken, tecrübeli golcünün kendisine sunulan teklif için süre istediği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A 3 BURAK YILMAZ'A 3,5 MİLYON EURO

Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan Lecce’nin Beşiktaş’a 3 milyon Euro, yıldız futbolcuya ise yıllık 3,5 milyon Euro ödeyeceği ortaya çıktı. 2011-12 sezonunda Serie A’da kümeye düşen ve 7 yıl sonra yeniden birinci ligde oynama fırsatı yakalayan sarı kırmızılı kulübün transfermark’ta göre toplam kadro değeri 23 milyon euro