Anlaşma sağlanırsa Ağustos'ta Fenerbahçe için İstanbul'da

İngiliz basını West Ham United takımında forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.
İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!
Sarı-lacivertlilerin, Yarmolenko'nun menajeriyle de temas kurduğu ve anlaşma sağlanması halinde oyuncunun ağustosta İstanbul'a geleceği öğrenildi.
30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu.
Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı.
2007'DE 250 BİN EUROYA DINAMO KIEV'E GİTMİŞTİ
Tam adı Andriy Mikolaioviç Yarmolenko olan futbolcu, 23 Ekim 1989 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Desna Chernigiv takımının altyapısında başlayan Ukraynalı futbolcu, 2007 yılında 250 bin Euro karşılığında Dinamo Kiev'in yolunu tuttu.
Ukrayna ekibinde 9 sezon forma giyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.
BU SEZON PREMIER LİG'DE 15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Alman temsilcisiyle bir sezon boyunca top koşturan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında West Ham United'a gönderildi.
Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 827 dakika süre alan Yarmolenko, 3 gol ve 1 asist üretti.
Sağ açık oynamasına karşın son derece golcü özelliklere sahip bir oyuncu olan 1,90 boyundaki Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda 86 maçta 37 gole imzasını attı. (A Spor)
Önümüzdeki sezon kanatları sağlama almak isteyen Fenerbahçe, gündemine flaş bir isim geldi.
Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.