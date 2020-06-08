SPOR GÜNDEMİ

Anlaşma sağlanırsa Ağustos'ta Fenerbahçe için İstanbul'da Anlaşma sağlanırsa Ağustos'ta Fenerbahçe için İstanbul'da Önümüzdeki sezon kanatları sağlama almak isteyen Fenerbahçe, gündemine flaş bir isim geldi.

Rumenler duyurdu: Muriqi gidiyor, o geliyor! Rumenler duyurdu: Muriqi gidiyor, o geliyor! Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.

İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı... İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı... Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.