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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:28
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Anlaşma sağlanırsa Ağustos'ta Fenerbahçe için İstanbul'da

Anlaşma sağlanırsa Ağustos'ta Fenerbahçe için İstanbul'da

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Önümüzdeki sezon kanatları sağlama almak isteyen Fenerbahçe, gündemine flaş bir isim geldi.

İngiliz basını West Ham United takımında forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.

İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!

Sarı-lacivertlilerin, Yarmolenko'nun menajeriyle de temas kurduğu ve anlaşma sağlanması halinde oyuncunun ağustosta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu.

Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı.

2007'DE 250 BİN EUROYA DINAMO KIEV'E GİTMİŞTİ

Tam adı Andriy Mikolaioviç Yarmolenko olan futbolcu, 23 Ekim 1989 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaya geldi.

Futbola ülkesinin Desna Chernigiv takımının altyapısında başlayan Ukraynalı futbolcu, 2007 yılında 250 bin Euro karşılığında Dinamo Kiev'in yolunu tuttu.

Ukrayna ekibinde 9 sezon forma giyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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BU SEZON PREMIER LİG'DE 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alman temsilcisiyle bir sezon boyunca top koşturan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında West Ham United'a gönderildi.

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 827 dakika süre alan Yarmolenko, 3 gol ve 1 asist üretti.

Sağ açık oynamasına karşın son derece golcü özelliklere sahip bir oyuncu olan 1,90 boyundaki Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda 86 maçta 37 gole imzasını attı. (A Spor)

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