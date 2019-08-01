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  • Anlaşma bu kez yakın! Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükseltti
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:10

Anlaşma bu kez yakın! Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükseltti

Anlaşma bu kez yakın! Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükseltti

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Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a yaptığı teklifi 17 milyon Euro’ya yükseltti. Transferin tamamlanma ihtimali oldukça yüksek.

Yusuf Yazıcı'yı ısrarla isteyen Lille, teklifini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Ayrıca genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 15 payın da masada olduğu öğrenildi.

Fransız ekibi ayrıca Newcastle United'a satacağı defans oyuncusu Edgar'ın bonservisinden gelecek olan paranın yüzde 50'sini de Trabzonspor'a teklif etti.

İki kulübünde anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

(TRT Spor)

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