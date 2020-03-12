‘Anlamıyor musun!'

AKŞAM
BAŞKAN Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında bir önceki başkan Dursun Özbek ile gerginlik yaşadı. Cengiz, “Florya’yı aldığımız anda Dursun Özbek’ten haciz işlemi geldi. Allah hiç kimseye haczi yaşatmasın. Sen bize borç verdin. Biz bunu sana ödeyeceğiz ama sen bizi öyle bir sıkıştırdın ki. ‘Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim’ diyorum anlamıyor musunuz? Ben kime hakaret ettim arkadaşlar çıkın söyleyin. Asâfın mikdarını bilmez Süleyman olmayan! İnsan kadrini bilmez alemde insan olmayan” dedi. Bu arada Divan Üyesi Ayhan Özmızrak’ın “Sayın Başkan geçen ay bizimle değildi. Herhalde 1 ay boyunca bize hangi hakaretleri edeceğini çalıştı” sözleri üzerine yönetim ve Başkan salondan ayrıldı. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise F.Bahçe derbisine değinerek “Bir Anadolu deplasmanından uzun süre sonra zaferle döndük. Bundan dolayı sevincimiz fazla” dedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.
Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.