Başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e, “Şu anda 140 milyon lirayı sana ödeyemem. Anlamıyor musun” dedi.

AKŞAM

BAŞKAN Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında bir önceki başkan Dursun Özbek ile gerginlik yaşadı. Cengiz, “Florya’yı aldığımız anda Dursun Özbek’ten haciz işlemi geldi. Allah hiç kimseye haczi yaşatmasın. Sen bize borç verdin. Biz bunu sana ödeyeceğiz ama sen bizi öyle bir sıkıştırdın ki. ‘Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim’ diyorum anlamıyor musunuz? Ben kime hakaret ettim arkadaşlar çıkın söyleyin. Asâfın mikdarını bilmez Süleyman olmayan! İnsan kadrini bilmez alemde insan olmayan” dedi. Bu arada Divan Üyesi Ayhan Özmızrak’ın “Sayın Başkan geçen ay bizimle değildi. Herhalde 1 ay boyunca bize hangi hakaretleri edeceğini çalıştı” sözleri üzerine yönetim ve Başkan salondan ayrıldı. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise F.Bahçe derbisine değinerek “Bir Anadolu deplasmanından uzun süre sonra zaferle döndük. Bundan dolayı sevincimiz fazla” dedi.