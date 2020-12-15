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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 13:23
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Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı

Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'de kötü gidişatı süren ve alt sıralardan kurtulamayan Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı.

Sezona Eskişehirspor'da başlayan Özer, 3 maç sonra Eskişehir ekibinden ayrılmıştı. Ankaraspor ile ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Mustafa Özer, berabere biten Ümraniyespor maçının ardından "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı. Bizim zaten en büyük sıkıntımız 3. bölgede gol yollarında. Onu da inşallah çözersek daha iyi olacak. Çalışıp Ankaraspor’u iyi yerlere getirmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Kupada penaltı atışları sonucunda Muğlaspor'a elenen Ankaraspor, TFF 1. Lig'de ise 17. sırada bulunuyor.

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