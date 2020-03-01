Ankaragücü'nden Sivasspor maçı öncesi anlamlı hareket

MKE Ankaragücü, İdlib'te hain saldırı sonucu şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıktı. Ayrıca hazırlanan formalar stat çevresinde ve taraftar mağazasında 125 TL'den satışa sunuldu. Satılan formaların geliri ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Gana basını, 28 yaşındaki forvet Edwin Gyasi'nin sezon sonuyla birlikte siyah-beyazlılara imza atacağını iddia etti.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2020 yılındaki ilk lig galibiyetini almayı başardı.
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.