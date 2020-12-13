Ankaragücü'nden Konyaspor karşısında 4 gollü galibiyet

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı.
Ankara'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 4-3 kazandı.
Ankaragücü'nün gollerini 15'te Saba Lobjanidze, 48'de Torgeir Börven, 78'de Joseph Paintsil ve 89'da Emre Güral (penaltı) attı.
İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 29'da Uğur Demirok (penaltı), 38'de Deni Milosevic ve 69'da Nejc Skubic kaydetti.
Ankaragücü'nde Jonathan Bolingi, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk galibiyetini elde eden Ankaragücü, puanını 5'e yükseltti.
İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanda kaldı.
ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR: 4-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Dk. 66 Ender Aygören), Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi (Dk. 77 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 90+1 Atila Turan), Borven (Dk. 77 Paintsil)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Shengelia), Hurtado (Dk. 85 Faruk Miya)
Goller: Dk. 15 Lobjanidze, Dk. 48 Borven, Dk. 78 Paintsil, Dk. 89 Emre Güral (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 29. Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 38 Milosevic, Dk. 69 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Bolingi (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 20. Diousse, Dk. 90 Emre Güral, Dk. 90+1 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Uğur Demirok, Dk. 39 Jevtovic, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
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