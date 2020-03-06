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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 22:59
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  • 06 Mart 2020 Cuma 22:59

Ankaragücü'nden hakeme büyük tepki

Ankaragücü'nden hakeme büyük tepki

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, Sedat Ağçay'ın pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert, "Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara bu pozisyon nedir diye sordum. Sedat'ın pozisyonunun penaltı olduğunu söylediler. Bize çok kolay çalınıyor ama maalesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Bugün 5-6 futbolcumuz sarı kart gördü. Geçen hafta keza aynı. Kaybettiğimiz maçların çoğunu 10 kişi oynayarak kaybettik." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert, şunları aktardı:

"Maçın başında penaltı golüyle geriye düştük. Ondan sonra dengeyi sağladık. Daha sonra atak yapmaya başladık. Sedat'ın düştüğü pozisyonda hakem penaltı vermedi. VAR'a da gidemedi. Geçen hafta Sivas maçında 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Ankaragücü olarak ne şartlarda buraya geldiğimizi bütün spor kamuoyu biliyor. Bu takım ligin ilk devresinde transfer yapamadı. Çok zor şartlarda oynadı. Transfer yapamadığı için rakipleriyle eşit olamadı. Hakemleri de anlamıyorum. Göreve geldiğim günden beri 4,5 aydır bugüne kadar hiç konuşmadım ama Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor bilmiyorum. Konuşanın sesinin fazla çıktığı zaman mı bu işler yapılıyor anlamıyorum. Ben vicdan diyorum. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes vicdanlı olsun. 110 yıllık bir kulüp burası. Bizi bu kadar kolay harcamayın. Oyuncular ve teknik ekip de penaltı olduğunu düşünüyorlar. Son pozisyonda hakem VAR'a gitti. O pozisyonda niye gitmedi, onu anlayamadık. VAR neden uyarmadı. Aslında söylenecek çok şey var da malum sebeplerden dolayı söyleyemiyoruz."

Yayıncı kuruluşun maç sonu açıklamalarının yeri ve zamanı ile ilgili yaptığı düzenlemeyi de eleştiren Mert, "Yayıncı kuruluşun haklarını Kulüpler Birliğinde dün de konuştuk. Tüm kulüpler ellerinden geleni yapıyorlar. Yayıncı kuruluşu da beklemem gerekiyor. Bu çok değişik bir uygulama. Buna bir standart getirilebilir. 4-5 kulüp 150 bin lira ceza almış. Bu çok mantıklı gelmedi bana. Bunun yeri ayarlanabilir. Biz de çıkıp rahat rahat söyleyeceğimizi söyleyelim. Bir röportaj vermek için 1 saat beklemek zorunda kalmayalım." ifadelerini kullandı.

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