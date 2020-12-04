Ankaragücü'nde korona vakası dörde yükseldi

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Anlaşma tamam! İkisi de G.Saray'a hayırlı olsun Anlaşma tamam! İkisi de G.Saray'a hayırlı olsun Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusu Garry Rodrigues ve Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Rodrigues'te ilk hedef oyuncunun bonservisini almak. Ahmed Musa'da ise yıllık ücret ve imza parası pazarlığında son aşamaya gelindi.

Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor Galatasaray devre arası 3 yıldızı kadrosuna katıyor Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı transfer! Devre arası geliyor... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı transfer! Devre arası geliyor... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.

İrfan Can için Fenerbahçe detayı ortaya çıktı İrfan Can için Fenerbahçe detayı ortaya çıktı Devler Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci harika performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmasını bildi.

Herkes imzaya beklerken kötü haber! Ali Akman... Herkes imzaya beklerken kötü haber! Ali Akman... Fransız basını, Galatasaray'a imza atacağı öne sürülen Ali Akman için Marsilya'nın devreye girdiğini yazdı. Fransız devi, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine listenin ilk sırasına genç golcüyü yazdı.