Ankaragücü'nde hedef kalan 7 maçta 21 puan

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Gaziantep FK karşılaşmasında aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını, kalan bütün maçlarında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımın ligde tutunma mücadelesi ve gündeme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK maçına galibiyet parolasıyla gittiklerini belirten Mert, "Bu maçta galip gelmemiz gerekiyordu. Artık ligde kalabilmemiz için maksimum puanları almalıyız. Gaziantep FK karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçımızdı. Galibiyet parolasıyla gittik ve galip gelmek için her şeyi yaptık. Futbolcularımız maalesef 6-7 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Bir puan bizi mutlu etmedi. Tabii ki galip gelmek istiyorduk." diye konuştu.

Ligin 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü Medipol Başakşehir, 29. haftasında ise Trabzonspor'la karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Başkan Fatih Mert, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde şampiyonluğa oynayan 3 takımla, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'la maçımız var. Bizim için artık rakibin hangi pozisyonda olduğu fark etmiyor. Ligde kalabilmemiz için, bundan sonraki haftalarda 3-4 galibiyet alabilmemiz gerekiyor. Bütün maçlara galibiyet için çıkıyoruz. Tabii ki Medipol Başakşehir maçına da galibiyet için çıkacağız. Başakşehir güçlü, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. Ancak bizim de bu saatten sonra puan kaybına tahammülümüz yok."

- "MKE Ankaragücü, ilk yarıdaki takım değil"

Başkan Mert, kadrolarına güvendiklerini dile getirerek, "MKE Ankaragücü ilk yarıdaki takım değil. Gaziantep FK maçında bunu herkes gördü. Futbolcularımız 93-94 dakika boyunca oyundan düşmeden, son dakikaya kadar galibiyeti isteyerek, arzulayarak oynadılar. Onun için Medipol Başakşehir maçı zor olacak ama galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seyircisiz maçlarda deplasman ya da iç saha farkı oluşmadığını anlatan Fatih Mert, "MKE Ankaragücü, seyirci desteğiyle galibiyetler alan bir camia. Maçların seyircisiz oynanması bizi gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Seyircili maçlarımızda ciddi baskı kurabiliyoruz. Bundan mahrum kaldık." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 24 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında yer aldıklarını vurgulayan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"MKE Ankaragücü olarak ligde kalacağımıza inanıyor, bunun için emek ve çaba sarf ediyoruz. Zorlu geçiyor. Tabii ki rakiplerimiz de aynı düşünce içerisinde. Bu sene erken bir kopma olmadı. Önümüzde 7 maç daha var. Belki 5 takım daha yoğun hissediyor ama 6-7 takımın hala kümede kalma konusunda net olmadığını görüyoruz. Onun için bu yarış zorlu geçecek. Tabii herkes devre arası transferlerini yaptı, takımlarını güçlendirdi. Telikeli bölgede bulunan tüm takımlar ligde kalmak için ellerinden gelen çabayı gösterecek. Bunun önemli örneğini Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında gördük. Çaykur Rizespor düşme potasına yakın bir takımdı ve şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ı yenebildi. Onun için artık bu saatten sonra herkes ihtiyacı olan puanları alma derdiyle oynayacak."

Koronavirüs nedeniyle verilen arada futbolcuların yeterli şekilde hazırlanıp hazırlanamadığına yönelik Fatih Mert, "Koronavirüs sürecinde futbolcuları toplamamız, antrenmanlara başlamamız kolay olmadı. Hala çok fazla tesislere girmek ve orada durmak istemeyen futbolcular var. Biz ilk defa bu hafta Ankara'da kamp yapacağız ama ister istemez insanlar psikolojik olarak bu işten kendilerini kurtaramadılar. Türkiye'de vaka sayılarında artış olduğunu görüyorlar ve bundan etkileniyorlar. Şu anda lig normal şekilde oynanacak gibi değil. Bu mevsimde, bu şartlarda futbol oynamak kolay değil." açıklamasında bulundu.

Savunma oyuncusu Alihan Kubalas'la yolları ayırdıklarına ilişkin haberler için Fatih Mert, "Alihan'ın durumuyla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağız. Kendisinin bazı durumları var. Onlar netleştikten sonra hem kendisi açıklama yapacaktır hem de biz yaparız." diye konuştu.

- "Aynı hassasiyeti bizim futbolcularımız da bekliyor"

Başkan Fatih Mert, Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında ayağının kırılmasıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini aktarırken, sözlerini şöyle tamamladı:

"MKE Ankaragücü Kulübü olarak bir kez daha Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Gerçekten de örnek bir sporcu. Aynı ilgiyi, hassasiyeti bizim futbolcularımız da bekliyor. Yine Çaykur Rizespor maçında bizim kaptanımız Sedat Ağçay'ın elmacık kemiği kırıldı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi ve 2 ay antrenman bile yapamadı. Çok ciddi bir yüz ve çene ameliyatı geçirdi. Aynı duyarlılığın bizim futbolcularımız, Anadolu kulüplerinin bütün futbolcuları için de gösterilmesini bekliyoruz."