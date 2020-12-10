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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 23:08
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Ankaragücü'nde 3 kişide koronavirüs

Ankaragücü'nde 3 kişide koronavirüs

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Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz.”

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