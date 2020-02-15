Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’dan dönüş yolundayken yaptığı açıklamada, son günlerde gerilen futbol camiasının meselelerine de değindi.

Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor

Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...