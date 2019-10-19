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Ankaragücü-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

Ankaragücü-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 8. hafta mücadelesinin 33. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaşlı Mohamed Elneny, bir pozisyonda topa yetişmek için çabalarken Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, yatarak topun sahibi oldu. Bu sırada topa müdahale yapmak isteyen Elneny'nin tabanı, kaleci Korcan'ın yüzüne geldi.

Korcan Çelikay, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi ve sağlık ekiplerinin 4 dakikalık müdahalesi sonrası oyuna devam edebildi. Ankaragücü cephesi, bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi.

Maçın hakemi Ali Şansalan ise bu pozisyon sonrası, VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de uyarı gelmeyince  mücadeleyi hava atışıyla başlattı.

TOROĞLU: "AYAĞI ÇEKEBİLİR MİYDİ, ÇEKEMEZ MİYDİ"

Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili olarak, "Elneny ayağı çekebilir miydi, çekemez miydi, bir daha bakmak lazım, enteresan pozisyon." yorumunu yaptı.

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