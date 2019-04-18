Ankaragücü yönetimi verdiği sözü yerine getirdi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve Çakır ailelerine 200 biner lira yardımda bulunuldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da her iki aileye 100 biner lira yardım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bundan sonraki süreçte de yönetim kurulu tarafından ailelere desteğin devam edeceği aktarıldı.