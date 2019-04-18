Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8181
  • 6,5413
  • 238.586
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ankaragücü yönetimi verdiği sözü yerine getirdi

Ankaragücü yönetimi verdiği sözü yerine getirdi

Ankaragücü yönetimi verdiği sözü yerine getirdi

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine verdiği maddi destek sözünü yerine getirdi.

x

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve Çakır ailelerine 200 biner lira yardımda bulunuldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  tarafından da her iki aileye 100 biner lira yardım yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bundan sonraki süreçte de yönetim kurulu tarafından ailelere desteğin devam edeceği aktarıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı
Şeyma Subaşı kanal mı açıyor?
'Orhan Baba'nın durumu şu anda gayet iyi'
Wilma Elles itiraf etti: Ayrıldık
Aleyna'dan serinletecek şarkı
Pepsi, yeni enerji içeceğinin reklamını uzayda yapmayı planlıyor. Pepsi, bunun için alçak dünya yörü

Pepsi, uzayı reklam panosu olarak kullanacak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları