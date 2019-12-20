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  3. Ankaragücü, uzatmada attığı golle Antalyaspor deplasmanında bir puanla döndü

Ankaragücü, uzatmada attığı golle Antalyaspor deplasmanında bir puanla döndü

Ankaragücü, uzatmada attığı golle Antalyaspor deplasmanında bir puanla döndü

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 90+4. dakikada bulduğu golün ardından 2-2'lik skoru yakaladı ve 1 puanı kaptı.

Antalyaspor'a 2 kez üstünlüğü getiren goller 23. dakikada Chico ile 80. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi. Ankaragücü'nün gollerini ise 56. dakikada Canteros ile 90+4. dakikada Kitsiou attı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında uzatmalarda attığı golle 1 puanı kopartan Ankara ekibi, böylece üst üste 2. hafta uzatmada 1 puan aldı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 9 maça çıkan Antalyaspor puanını 14 puana yükselirken, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Ankaragücü ise ligin dibinde 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.


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