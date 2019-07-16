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Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

MKE Ankaragücü'nde, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi iç transferde anlaştığı futbolcularla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, MKE Ankaragücü, 31 yaşındaki Michal Pazdan'ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak 2021 yılına kadar anlaşmaya vardı. Pazdan; sportif direktör Adnan Erkan ve kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan'ın katıldığı törende sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.  (DHA)

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