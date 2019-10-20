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  3. Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Ankaragücü maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz'ın Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması sonrası Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu

BeIN SPORTS'un haberine göre siyah - beyazlı golcü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

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