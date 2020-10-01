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  • 01 Ekim 2020 Perşembe 15:08
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Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

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IHA

Ankaragücü ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Kayserispor 14 kez kazanırken Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 11 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 58 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 45 gol atabildi.

İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor’un elde ettiği en farklı galibiyet 2011-2012 sezonunda 5-0’lık sonuç olurken Ankaragücü’nün en farklı galibiyeti ise 3-0’lık sonuçlar oldu. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 1-1 sona ermişti.

Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Başkent’te 18 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Ankaragücü 7 kez kazanırken Hes Kablo Kayserispor 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Ankaragücü 30 gol atarken Kayserispor ise 29 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

2019/2020 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2018/2019 Ankaragücü-Kayserispor 3-1

2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5

2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0

2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3

2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4

2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2

2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2

2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1997/1998 Ankaragücü-Kayserispor 6-3

1997/1998 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1995/1996 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Ankaragücü 4-1

1994/1995 Ankaragücü-Kayserispor 1-5

1994/1995 Kayserispor-Ankaragücü 4-2

1993/1994 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

1993/1994 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

1992/1993 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1992/1993 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1

1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0

1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2

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