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aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 18:10
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Ankaragücü-Beşiktaş | CANLI

Ankaragücü-Beşiktaş | CANLI

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

İLK 11’LER

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

ANKARAGÜCÜ 0-0 BEŞİKTAŞ | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı.

1’ Maçın henüz 45. saniyesinde Ankaragücü'nde Saba Lobjanidze sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutu Welinton’a çarpıp kornere çıktı.

6’ Emre Güral’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalecinin solundan auta gitti.

10' Saba Lobjanidze bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin'i çalımlayan oyuncu topu ayağından açınca mutlak bir gol pozisyonunu harcadı.

14’ Beşiktaş hızlı atakla tehlikeli geldi. Sol kanattan N’Sakala’nın ceza sahasına yerden sert çevirdiği topa kimse dokunamadı.

18’ Penaltı noktasında müsait pozisyonda topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten auta gitti.

23’ Ceza sahası sağ çizgisinden Mensah’ın kestiği ortayı Larin kafayla ağlara gönderdi ancak hakem Halis Özkahya, Kanadalı futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

30’ Welinton'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Bernard Mensah'ın vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

39' MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı hızlı atakla 2'ye 2 pozisyonda yakaladı ancak Emre Güral topun üstüne basınca pozisyon kayboldu.

45+5 Kitsiou’nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Ersin sağına yatarak çıkardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

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YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.

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