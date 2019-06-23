Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Altay'ı istiyor

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Altay'ı istiyor

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Altay'ı istiyor

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer döneminin gözde isimlerinden olan genç kaleci Altay Bayındır hakkında konuştu.

TRT Spor'a konuşan Yiğiner, ''Altay Bayındır için biz 3 milyon euro istedik ama bu işin pazarlığı sünnettir ancak menajerlerle değil, kulüp başkanlarıyla olabilir. Avrupa'dan ciddi kulüpler var, onu bekliyoruz. 3 kulüp istiyor Almanya'dan ve İtalya'dan.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ...''

21 yaşındaki kaleci ile 3 büyüklerin ilgilendiğini de belirten Ankaragücü Başkanı, ''Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Altay ile ilgileniyor ama menajerler aracılığıyla ilgileniyorlar. Kulüp başkanları ve yöneticilerden bir teklif gelmedi.'' dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Afra Saraçoğlu artık sarışın
<p>Psikolojisi bozulunca kuaföre gidenler, gidince mutlu olan ve çıkınca pişman olanlar... Size de s

Psikolojim Düzelsin Diye Kuaföre Gitmişimdir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Oy verme işlemi sona erdi