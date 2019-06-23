Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Altay'ı istiyor

TRT Spor'a konuşan Yiğiner, ''Altay Bayındır için biz 3 milyon euro istedik ama bu işin pazarlığı sünnettir ancak menajerlerle değil, kulüp başkanlarıyla olabilir. Avrupa'dan ciddi kulüpler var, onu bekliyoruz. 3 kulüp istiyor Almanya'dan ve İtalya'dan.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ...''

21 yaşındaki kaleci ile 3 büyüklerin ilgilendiğini de belirten Ankaragücü Başkanı, ''Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Altay ile ilgileniyor ama menajerler aracılığıyla ilgileniyorlar. Kulüp başkanları ve yöneticilerden bir teklif gelmedi.'' dedi.