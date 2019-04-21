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Ankara'da puanlar paylaşıldı

Ankara'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı MKE Ankaragücü ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor karşılaştı.

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Ankaragücü - Konyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı MKE Ankaragücü ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Ankaragücü, 90 dakika sonunda topa daha fazla hakim taraf olurken, istediği 3 puanı ise alamadı

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36 yaptı ve son 9 maçının 8.'sini de puanla kapattı. Konyaspor ise 37 puana ulaştı. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

(Sporx)

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