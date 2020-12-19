Ankara derbisi 77. kez

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 61 yıl öncesine dayanıyor.
Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde bugüne dek 76 kez karşılaşan iki köklü kulübün rekabetinde MKE Ankaragücü'nün galibiyetlerde 28-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 22 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
İLK MAÇ 12 EYLÜL 1959'DA
İki başkent ekibi, 12 Eylül 1959'da Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda o zamanki adıyla Milli Lig'de ilk randevuya çıktı.
Bu maç, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği ve MKE Ankaragücü 2-0 kazandığı ilk Süper Lig randevusu olarak tarihe geçti.
- En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden
İki takımın lig tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.
Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.
Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.
REKABETE 7,5 YIL ARA GELDİ
MKE Ankaragücü'nün 2011-2012 sezonunda Süper Lig'den düşmesiyle iki takım arasındaki rekabete ara verildi.
MKE Ankaragücü, 2018-2019'de tekrar Süper Lig'de yer almasına rağmen Gençlerbirliği o sezon TFF 1. Lig'de mücadele etti. İki takım 7,5 yıl sonra geçen sezon ligde tekrar birbirlerine rakip oldu.
YILLARDIR AYNI STADI KULLANIYORLAR
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.
Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.
REKABET 1937'YE KADAR UZANIYOR
İki ekip arasında billinen en eski maç 1937 yılına kadar uzanıyor.
1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1939'da oynandı.
Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.
Ankara'nın köklü iki takımı, Süper Lig'de 76 randevu dışında, Türkiye Kupası, Ankara Profesyonel Ligi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve alt liglerde birçok kez derbiye çıktı.
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