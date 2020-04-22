Andrey Galatasaray'ın teklifini doğruladı

Vasco da Gama'da geleceği merak edilen ve Galatasaray ile Sampdoria'nın gündeminde olduğu belirtilen Andrey, ülkesinde Fox Sport'ta yayınlanan Expediente Futebol programına bir röportaj verdi.
Daha önce Brezilya'da Blog Do Garone, Galatasaray'ın Andrey için sezon başında 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını açıklamıştı ki Andrey de röportajda bu iddiayı doğruladı.
Sampdoria ve Galatasaray'ın ilgisine yönelik açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Bu karantinada menajerim herhangi bir teklifle ilgili yorumda bulunmadı. Onunla bir kez konuştum ki o da futbolla ilgili değildi. Sadece geçen yıl bir Türk kulübünden teklif vardı ama o da Vasco tarafından kabul edilmedi. Bu yıl ise haberleri sadece internetten öğrendik" dedi.
Kontratı 2021'in Aralık ayında sona erecek oyuncu için İtalyan ekibi Sampdoria'nın da ısrarı sürerken Vasco'nun da oyuncudan bonservis geliri elde etmek için satışa sıcak baktığı belirtiliyor.
(Fanatik)
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