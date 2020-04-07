Andre Schürrle, 'Türkiye'ye gitmek istemiyorum' diyerek Beşiktaş'ı reddetti

Andre Schürrle'nin menajeri, yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi ancak Alman basınında çıkan habere göre Schürrle, Türkiye'ye gitmek istemediğini belirtti.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilse de transfer çalışmaları devam ediyor.



Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, Andre Schürrle'yi istediği ifade edilmişti. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan ancak Rus kulübü Spartak Moskava'da kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki ismin Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Sky Deutschland'ın haberine göre, Alman yıldızın menajeri Schürrle'yi Beşiktaş'a teklif etti ancak deneyimli futbolcu Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti.

Haberin detaylarında, Schürrle'nin şu aşamada Süper Lig'e gelmeyi düşünmediği, sezon sonu Dortmund'a dönüp geleceğiyle ilgili karar vereceği yazıldı. Bir dönem Chelsea forması da giyen deneyimli kanat, bu sezon Spartak Moskova ile 18 maça çıkarken 2 gol 4 asistlik katkı verdi.

(Sabah)