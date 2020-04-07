Andre Schürrle, 'Türkiye'ye gitmek istemiyorum' diyerek Beşiktaş'ı reddetti

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilse de transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, Andre Schürrle'yi istediği ifade edilmişti. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan ancak Rus kulübü Spartak Moskava'da kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki ismin Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.
Sky Deutschland'ın haberine göre, Alman yıldızın menajeri Schürrle'yi Beşiktaş'a teklif etti ancak deneyimli futbolcu Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti.
Haberin detaylarında, Schürrle'nin şu aşamada Süper Lig'e gelmeyi düşünmediği, sezon sonu Dortmund'a dönüp geleceğiyle ilgili karar vereceği yazıldı. Bir dönem Chelsea forması da giyen deneyimli kanat, bu sezon Spartak Moskova ile 18 maça çıkarken 2 gol 4 asistlik katkı verdi.
(Sabah)
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönteimin öncelikli hedefleri Atalanta'lı Palomino ve Schalke'li Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.