Andre Schürrle Beşiktaş'a önerildi

SPOR GÜNDEMİ

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın' 'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın' Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım' Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım' Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe! Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe! Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.

Dorukhan kaçacak! Dorukhan kaçacak! Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Kulüple yeni sözleşme görüşmelerimiz sonlandı. Yazılı teklif de halen gelmedi” dedi.