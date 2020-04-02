Andre Poko bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formayı unuttu

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Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.

Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.

Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.

'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş' 'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş' Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.

Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.