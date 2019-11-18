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  3. Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez: Türkiye UERO 2020'de iyi işler yapar

Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez: Türkiye UERO 2020'de iyi işler yapar

Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez: Türkiye UERO 2020'de iyi işler yapar

Andorra Milli Takım Teknik Direktörü Jesus Alvarez, A Milli Takım'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus Alvarez, Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu vurgularken "Türkiye, takım ve taraftar olarak gerçekten mükemmel bir uyum içinde. Bu birliktelik sahaya çok iyi yansıyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu faktörün Türkiye için çok önemli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 49 yaşındaki teknik adam "Ayrıca Türkiye'nin teknik kalitesi çok yüksek oyuncuları olduğunu da unutmamak lazım." diyerek sözlerini noktaladı.


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