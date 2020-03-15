Anderson Talisca'dan Beşiktaş'ın derbi paylaşımına cevap: Yakında döneceğim

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anderson Talisca'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapıldı.
Seri olarak Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.
"YAKINDA DÖNECEĞİM"
Instagram üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına cevap veren Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" dedi.
Talisca'nın paylaşımı sonrası siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.
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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı paylaşıma, Siyah-Beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir yorum geldi. Brezilyalı yıldız, “Sizi seviyorum, yakında döneceğim” dedi.
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