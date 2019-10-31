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  3. Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a olumlu yanıt!

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a olumlu yanıt!

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a olumlu yanıt!

Beşiktaş'a dönmek isteyen Talisca'nın menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu geçti. Çin kulübü de ikna edilirse Brezilyalı yıldız ara transfer döneminde yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

Beşiktaş'ı yeniden şaha kaldırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarları sevinçten çılgına çevirecek bir transfer için harekete geçti.

Takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek ve takımın taraftarlarla arasında güçlü sinerji oluşturabilecek bir oyuncuyu transfer etmek isteyen Çebi, Anderson Talisca için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta üst üste iki sezon kiralık oynadıktan sonra 21 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılamadığı için Çin'in yolunu tutan Brezilyalı futbolcu anlaşma sağlanması halinde 1,5 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede Talisca'nın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.

O da çok istiyor

Bu gelişme üzerine futbol hayatını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile temas kuruldu. Yapılan görüşmede Talisca'nın da yeniden Beşiktaş'a dönmeyi arzuladığını duyan siyah-beyazlı yöneticiler oldukça sevindi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilmesi için Çin kulübü Evergrande'yi ikna etmesi gerekiyor. Talisca'nın son maçlardaki düşük performansından dolayı Çin ekibinin bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp kiralama bedeli olarak iki milyon avroluk bütçe ayırmış durumda. Öte yandan yönetimin transfer için bir başka alternatif yolu ise Ljajic'in satışı. Sezon öncesi eski yönetimin 6,5 milyon avro ödeyerek bonservisini aldığı Boşnak asıllı futbolcunun transferinden yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, böylelikle Talisca için de kaynak bulmuş olacak.

(Türkiye)

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