Anderson Talisca şokta! Yasağa takıldı...

Çin, Wuhan kentinde meydana gelen ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını yaklaşık 3 ayda atlatmış ve geçtiğimiz günlerde karantina kararlarını kaldırmıştı. Ancak sınırları dışarıya hala kapalı olan Uzakdoğu ülkesi, pandemi nedeniyle girişlere izin vermiyor.
Çin Ligi'nde bulunan çoğu takım antrenmanlara başlamasına karşın, Anderson Talisca gibi bazı futbolcular ülkeye giriş yapamıyor. Çünkü Talisca gibi çalışma izni veya geçici oturum izni olanlar dahi ülkeye alınmıyor.
Çin Ligi'nde forma giyen bir diğer yıldızlar Oscar ve Hulk'un ise sınırların kapatılmasına dakikalar kala charter bir uçuşla giderek giriş yaptıkları belirtiliyor.
ÖZEL VİZE ŞARTLARINA UYMUYOR
Skorer'in haberine göre; Brezilyalı yıldız bu durumla ilgili, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" ifadelerini kullandı.
Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan genelgeye göre yalnızca ekonomi, bilim ve teknolojiye önemli katkısı olan yabancılar özel vizeye tabi bulunuyor ve futbolcu bu kapsama girmiyor.
ANTRENMANLARINI EVDE SÜRDÜRÜYOR
Brezilya'da memleketi Bahia'da bulunan 26 yaşındaki yıldız, antrenmanlarını sürdürmek adına evini spor merkezine çevirdi ve bir futbol sahası ile fitness salonu kurdu.
Uzman isimlerle anlaşan Anderson Talisca, kondisyoner, fizyoterapist, doktor ve beslenme uzmanından oluşan bir ekibi evinde görevlendirdi.
"AİLEMLE OLMAK HARİKA"
Çin'e geri dönemeyen Talisca, teselliyi ailesiyle birlikte olmakla buluyor. Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro ile iletişim halinde olan Brezilyalı yıldız, "Ailemle birlikte olmak çok harika bir şey. Brezilya'da ailem ve yakınlarımla birlikte vakit geçiriyorum."
"Bu çok uzun bir tatil süresi oldu. Hocalarım burada elinden geleni yapıyor ve beni en üst formda tutmaya gayret ediyorlar" sözleriyle gündelik yaşamını dile getiriyor" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
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