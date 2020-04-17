Anderson Talisca imaj değiştirdi

SPOR GÜNDEMİ

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.

Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.

Lucescu Beşiktaş'ın teklifini açıkladı Lucescu Beşiktaş'ın teklifini açıkladı Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Berke Özer planı! Dönüyor... Fenerbahçe'nin Berke Özer planı! Dönüyor... Kiralık olarak gittiği Belçika İkinci Ligi'nde başarılı olan ve Volkan Demirel'in yönetime önerisi sonrası yuvaya dönme hazırlığı yapan 19 yaşındaki Berke Özer, 22 yaşındaki Altay Bayındır'ın Avrupa'ya satılması durumunda birinci kaleci olmaya çok yakın.