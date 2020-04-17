Anderson Talisca imaj değiştirdi

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Uzun süredir yeniden ismi Beşiktaşla anılan Talisca Corona günlerinde saç stilinde değişikliğe gitti.
Yeni stilim diye instagrama fotoğraf atan Talisca'ya bir çok yorum geldi. Bazı arkadaşları yeni saç stilini horoza benzetirken bazıları da komik olduğunu belirtti.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
2016-2017 ve 2017-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
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