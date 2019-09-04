Anderlecht'ten Diagne açıklaması! 'Gizlenerek rakibe gitmiş'

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, Mbaye Diagne'nin son anda karar değiştirerek Club Brugge'ye imza atmasını Belçika basınından Gazet van Antwerpen' değerlendirdi.

İşte Verschueren'in sözleri:

"Kendime bu transfer dönemi için 10 üzerinden 7 veya 8 veririm. Evet, forvet transferi gerçekleştiremedik. Ancak, 2 hafta önce tek ihtiyacımız defansf orta sahaydı. Forvet transferi kısa süre içinde ortaya çıkan bir ihtiyaç oldu.

Kura çekimi için Monaco'daydık ve Galatasaray ile biraraya geldik. Kiralama konusunda anlaşmaya vardık. Sonra, oyuncu ile de görüşüp el sıkıştık. Pazar günü İstanbul'a imzalı kontratları yolladık. Galatasaray da gönderdi. Temsilcileri, otel odasının rezerve edilmesini istedi Mbaye Diagne'nin otelini rezerve ettik, parasını ödedik."

"AKLIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"

"Güney Brüksel Charleroi Havaalanı'ndan onu alacaktık. Havaalanına gittik ancak oyuncu yoktu. Telefonla sürekli aradık ancak çağrılarımız cevapsız kaldı.

Ardından, Galatasaray'dan bize bir telefon geldi. Bize, "Çok üzgünüz ama biz Brugge'den gelen teklifi de kabul ettik. Mbaye Diagne, Club Brugge'yi seçti." dediler.

Aklımıza Club Brugge'nin böyle bir şey yapacağı hiç gelmedi. Bu arada, Diagne ve menajerinin Charlerio Havaalanı'ndan kapüşonluyla gizlenerek Club Brugge'e imza atmaya gittiklerini de duyduk."

"DIAGNE, 8. FORVET OLMAYA GİTTİ"

"Club Brugge ile sürekli olarak birbirimize rakibiz. Her zaman görüşüyoruz. En azından oyuncuyla anlaştıklarını nezaketen bize söyleyebilirlerdi. Onlardan özür beklemiyorum veya savaş ilan etmiyorum. Mbaye Diagne'yi bu şekilde almayı doğru bulmuş olabilirler. Rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz.

İşin gerçeği, Mbaye Diagne transferinde aracıların aldıkları komisyonlar bu sonuçta etkili oldu. Umarım, Mbaye doğru kararı vermiştir. Çünkü, Club Brugge'de tam 7 santraforla forma rekabetine girecek. Oraya sekizinci forvet olarak gitti."

"BU İŞTE AHLAKİ DEĞERLER YOK"

"Club Brugge, böyle yapmayı uygun bulduysa olsun. Bu işte ahlaki değerleri ön plana alarak çalışmıyoruz. Bir daha henüz imza atmadığımız bir futbolcunun isminin basına sızmamasına gayret göstereceğiz."

(Sporx)