Ancelotti'nin Everton'ına bir darbe de Manchester United'dan

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e mağlup olan Manchester United, lige galibiyetle döndü. Kırmızı Şeytanlar deplasmanda Everton'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen 3-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.

ManU'ya galibiyeti getiren goller 25', 32' Bruno Fernandes ve 90' Edinson Cavani'den geldi. Ev sahibi Everton'ın tek sayısını ise 19. dakikada Bernard kaydetti.

Bu sonuçla iki hafta sonra kazanan Manchester United ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Lige iyi bir başlangıç yapan Carlo Ancelotti'nin takımı son 4 haftada sadece 1 puan toplayabildi.