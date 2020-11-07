Ancelotti'nin Everton'ına bir darbe de Manchester United'dan

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen 3-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.
ManU'ya galibiyeti getiren goller 25', 32' Bruno Fernandes ve 90' Edinson Cavani'den geldi. Ev sahibi Everton'ın tek sayısını ise 19. dakikada Bernard kaydetti.
Bu sonuçla iki hafta sonra kazanan Manchester United ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Lige iyi bir başlangıç yapan Carlo Ancelotti'nin takımı son 4 haftada sadece 1 puan toplayabildi.
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcao ve Saracchi maç kadrosuna alındı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübüne deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda puan alamadı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.