  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 10:54
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 10:54

Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in sözleşmesi uzatıldı

Paylaş

Anadolu Efes, yıldız basketbolcu Shane Larkin ile sözleşme uzattı. Kazanacağı rakam belli oldu.

Anadolu Efes'te geleceği merak edilen Shane Larkin ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

SDNA'nın haberine göre Larkin, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Anadolu Efes yıldız basketbolcuya bu süreçte 7.7 milyon dolar ödeyecek. Yıldız isim buna göre ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacak.

Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mert Hakan Yandaş sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı

title

Beşiktaş yönetiminden Lens'e iki seçenek

title

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine: Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi
Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi

Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da büyük kriz
Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.

Bjelica Kanarya'ya yakın
Bjelica Kanarya'ya yakın

Bjelica Kanarya'ya yakın

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım
AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!
Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı
Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Dolandırıldı! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.