Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes'te geleceği merak edilen Shane Larkin ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
SDNA'nın haberine göre Larkin, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Anadolu Efes yıldız basketbolcuya bu süreçte 7.7 milyon dolar ödeyecek. Yıldız isim buna göre ilk yıl 3.7, ikinci yıl için ise 4 milyon dolar kazanacak.
Shane Larkin ile yapılan iki yıllık sözleşmede NBA'e çıkış maddesinin de olduğu kaydedildi.
(Fanatik)
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Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
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