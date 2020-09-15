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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 13:42
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Anadolu Efes'te 2 koronavirüs vakası daha

Anadolu Efes'te 2 koronavirüs vakası daha

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Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" denildi.

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