Anadolu Efes'in maçında koronavirüs önlemi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında çdeplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın İsrail'de de yayılmaya başlayan koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.