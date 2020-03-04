Anadolu Efes'in maçında koronavirüs önlemi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.

Arda Turan'a talip çıktı

Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.