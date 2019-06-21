Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI
Basketbol şampiyon bu akşam belli oluyor! 3-3’lük eşitlik bulunan final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geliyor.
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
SAAT: 20:00
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil
SERİ: 3-3 (Kazanan şampiyon)
İLK 5’LER:
ANADOLU EFES: Larkin, Micic, Simon, Moerman, Dunston
FENERBHAÇE BEKO: Muhammed, Sloukas, Melih, Kalinic, Melli
İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 21-23 Fenerbahçe Beko
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