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  3. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI

Basketbol şampiyon bu akşam belli oluyor! 3-3’lük eşitlik bulunan final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geliyor.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

SAAT: 20:00

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

SERİ: 3-3 (Kazanan şampiyon)

İLK 5’LER:

ANADOLU EFES: Larkin, Micic, Simon, Moerman, Dunston

FENERBHAÇE BEKO: Muhammed, Sloukas, Melih, Kalinic, Melli

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 21-23 Fenerbahçe Beko

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