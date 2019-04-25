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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan centilmenlik mesajları

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan centilmenlik mesajları

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek final serisinde avantaj yakalayan Anadolu Efes, sosyal medyadan birbiri için iyi dileklerini paylaştı.

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Fenerbahçe Beko'nun Litvanya'nın Zalgiris takımını yenerek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Anadolu Efes, Twitter'dan sarı-lacivertli takımın hesabını da ekleyerek, "Play-off'u geçerek Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe'yi tebrik ederiz." ifadelerini paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından ise "Yarın sıra sizde, bekliyoruz." yanıtı verildi.

Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı İspanya'nın Barcelona Lassa takımı karşısında seride 2-1 önde bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, İspanya temsilcisini elemesi durumunda Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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